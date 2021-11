Polman definitief in WK-selectie handbalsters, Sprengers debuteert

Estavana Polman is definitief opgenomen in de WK-selectie van de Nederlandse handbaldames, die van 1 tot en met 19 december in Spanje hun titel proberen te verdedigen.

In aanloop naar de Olympische Spelen liep Polman een zware knieblessure op, waardoor ze Tokio aan zich voorbij moest laten gaan. De 29-jarige middenopbouwspeelster maakte deze week tijdens een oefentoernooi in Noorwegen weer haar eerste speelminuten en is fit genoeg bevonden.

"Het is voor mij een soort graadmeter. Fit word ik niet meer, niet honderd procent. De Estavana van het WK in 2019, dat gaat hem niet worden. Maar ik hoop dat ik een goede week heb", zei Polman begin deze week.