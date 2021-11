Deskundigen na positieve tests op Schiphol: 'Verplicht PCR-test voor reizigers'

De nieuwe coronavariant omikron is volgens het RIVM vermoedelijk al in Nederland. Dat zou betekenen dat opnieuw een coronavariant uit het buitenland is overgekomen. De situatie roept vragen op over de toegangseisen die worden gesteld aan reizigers die met het vliegtuig naar Nederland komen.

61 passagiers van de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika die vrijdag op Schiphol aankwamen, testten positief op het coronavirus. In de vliegtuigen zaten in totaal ruim 600 reizigers, die vanwege het nieuws over omikron plots allemaal werden getest op Schiphol.

De passagiers mochten in Zuid-Afrika aan boord gaan volgens de oude regels, wat inhield dat gevaccineerde reizigers geen negatieve testuitslag hoefden te laten zien. Wie niet volledig was ingeënt, moest een negatieve PCR-test (maximaal 48 uur oud) of antigeentest/sneltest (maximaal 24 uur oud) laten zien. De regels zijn inmiddels aangepast; wie vanuit zuidelijk Afrika naar Nederland reist, kan alleen met een PCR-test én sneltest het vliegtuig in.

'Sneltests zijn niet gevoelig genoeg'

Onduidelijk is nog hoe de infecties precies aan boord zijn gekomen. Deskundigen hebben daarover meerdere theorieën. Mogelijk zijn de besmettingen niet opgepikt door de sneltests vooraf. Maar het is ook mogelijk dat gevaccineerde passagiers - die dus niet getest hoefden te worden - al besmet aan boord zijn gegaan.

Eerst de sneltests. Veldepidemioloog Amrish Baidjoe vindt het geen goede zaak dat passagiers nog met zo'n antigeentest naar Nederland mogen reizen. De sneltests zijn volgens hem niet gevoelig genoeg. "De antigeentesten zijn minder sensitief dan de PCR-testen die je in de teststraat krijgt. Soms heb je zo weinig virusdeeltjes in de neusholte zitten, dat een sneltest het mist. Een PCR had het virus dan opgepikt."

Door de onnauwkeurigheid van de sneltesten is het mogelijk dat mensen uren na een negatieve sneltest alsnog een positieve uitslag te zien krijgen. "Het kan zo zijn dat je een paar uur later wel genoeg virus in de neusholte hebt, wat de sneltest kan detecteren." Mogelijk is dat wat er aan boord van de vluchten uit Zuid-Afrika is gebeurd; die duren 10 tot 11 uur.

De veldepidemioloog vergelijkt de testen met een vangnet. De antigeentest is weliswaar sneller, maar laat ook meer besmettingen 'door'. Baidjoe: "De mazen in het net wil je klein houden, we kunnen een nieuwe variant er nu niet bij hebben."

'Meer besmettingen niet uitgesloten'

De Vlaamse viroloog Marc Van Ranst acht de kans klein dat op de bewuste vluchten zelf reizigers besmet zijn geraakt, waardoor de sneltesten bij aankomst op Schiphol ineens positief aansloegen. Dat past namelijk niet bij het verloop van het virus. "Dit zijn mensen die voor ze vertrokken al positief waren. Maar het is echt niet uit te sluiten dat er de komende dagen besmettingen bij komen, bijvoorbeeld van mensen die het in de vertrekhal hebben opgepikt."

Op beelden van een passagier op Schiphol zie je hoe het eraan toe ging in de wachtruimte: