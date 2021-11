Parsons geeft voor duel met Japan drie speelsters rust en komt met zes nieuwe namen

Bondscoach Mark Parsons heeft voor de oefenwedstrijd tegen Japan aanstaande maandag zes speelsters toegevoegd aan de selectie: Eva van Deursen (Arizona State), Samantha van Diemen (Feyenoord), Lisa Doorn (Ajax), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax) en Nadine Noordam (Ajax).

Een aantal basisspelers krijgt rust, onder wie Dominique Janssen, Vivianne Miedema en Jill Roord en zitten daarom niet bij de selectie.

Vijf van de zes nieuwe namen (alleen Noordam niet) speelden afgelopen donderdag nog met Jong Oranje tegen Portugal en wonnen met 4-0. Kalma, Van Diemen en Van Deursen scoorden tegen de leeftijdsgenoten uit Portugal..

Afgelast

Parsons neemt zijn beslissing omdat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië - die uiteindelijk in een teleurstellend gelijkspel eindigde - vanwege sneeuw een dag werd uitgesteld en er nu weinig tijd tussen de twee wedstrijden zit.

De oefenwedstrijd tegen Japan begint maandagavond om 19.40 uur in Den Haag en is live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en via NPO 3.