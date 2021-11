De Blois achtste in eerste wereldbeker snowboardcross

Snowboarder Glenn de Blois is in het Chinese Secret Garden achtste geworden bij de eerste wereldbekercross van het seizoen. De Oostenrijkse Alessandro Hämmerle ging er met de overwinning vandoor.

De wedstrijd was het eerste evenement op de baan waar over twee maanden om de olympische medailles wordt gestreden.

De Blois kwam in de troostfinale als vierde en laatste over de streep achter Adam Lambert (Oostenrijk), Mick Dierdorff (Verenigde Staten) en Martin Nörl (Duitsland). In de eindstrijd was Hämmerle de Italiaan Omar Visintin te snel af.

Al gekwalificeerd

Het seizoen van De Blois staat in het teken van de Olympische Spelen, waarvoor hij zich al heeft geplaatst. Begin dit jaar verraste hij vriend en vijand door de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Chiesa in Valmalenco te winnen.