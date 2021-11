Deyverson bezorgt Palmeiras derde Copa Libertadores en maakt bizarre schwalbe

Na rust werd het echter 1-1 door Gabriel Barbosa, die in de finale van 2019 met twee late goals de ploeg uit Rio de Janeiro de Copa had bezorgd.

Palmeiras had dit jaar liefst vier keer verloren van Flamengo, maar kwam nu al in de vijfde minuut op voorsprong via Veiga.

Palmeiras heeft voor het tweede jaar op rij en voor de derde keer in totaal de Copa Libertadores gewonnen. De club uit São Paulo was in een Braziliaanse finale met 2-1 te sterk voor Flamengo. Invaller Deyverson, vorig jaar nog kwelgeest van Ajax in de Europa League, eiste de hoofdrol op.

Ditmaal werd Deyverson de gevierde man. De 30-jarige aanvaller, die vorig jaar uitkwam voor Deportivo Alavés en Getafe, viel in de verlenging in en maakte vier minuten later de winnende treffer.

Deyverson vestigde ook in negatieve zin de aandacht op zich. In de slotfase van het duel ging hij theatraal naar de grond na een duwtje in de rug van de scheidsrechter.

In februari vorig jaar schakelde Deyverson met Getafe nog Ajax uit in de Europa League (2-0 en 2-1). In Spanje wist hij toen een keer te scoren, maar liet hij zich ook vallen na door een Ajax-fan bekogeld te zijn met een aansteker.