Waterpoloër Winkelhorst bedankt voor Oranje en wordt Duits international

Jorn Winkelhorst heeft bedankt voor het Nederlands waterpoloteam. De 28-jarige midvoor heeft besloten zich tot Duitser te laten naturaliseren.

Winkelhorst speelt al enkele jaren als fullprof bij het Duitse Waspo Hannover. "Diep in mijn hart ga ik het liefst met het Nederlands team naar de Olympische Spelen. Maar de afgelopen tijd zijn er veranderingen bij Oranje doorgevoerd, waar ik het niet mee eens ben. Ik heb er verschillende keren met de bondscoach en de teamleiding over gesproken, maar we kwamen er niet uit."

"Ik heb heel lang getwijfeld wat ik moest doen: doorgaan bij Oranje op een manier waar ik zelf niet in geloof of stoppen en een streep zetten door mijn olympische droom?", aldus Winkelhorst. "Beide keuzes voelden voor mij niet goed. Pas daarna kwam de derde optie, met Duitsland proberen de Spelen te halen, in beeld."

Speelgerechtigd op OKT

"Door de procedure nu te starten, ben ik mogelijk al speelgerechtigd op het OKT in februari. De kans om Tokio te halen is zowel voor Nederland als Duitsland klein. Ik verwijt niemand iets en kijk terug op een mooie periode bij Oranje."

Saillant detail is dat Nederland en Duitsland bij het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam in dezelfde poule zijn ingedeeld. Ze spelen op zondag 14 februari 2021 de openingswedstrijd tegen elkaar. In Rotterdam zijn de laatste drie tickets voor de Olympische Spelen in Tokio te verdienen.