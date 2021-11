Vriends met Sparta tegen Ajax: 'Dubbelrol Fraser zou in ons voordeel moeten werken'

"Maar ik beleef mijn sport heel fanatiek, mijn humeur kan er flink onder lijden", zegt Vriends. "Na een overwinning zit ik beduidend lekkerder in mijn vel, dan sta ik met veel meer energie en vrolijkheid in het leven."

De centrale verdediger is met drie doelpunten clubtopscorer, persoonlijk is hij zelfs bezig aan een van zijn beste seizoenen. "Ik mag niet ontevreden zijn, maar ik trek het me wel aan hoe we ervoor staan. Maar het voetbal valt natuurlijk in het niet bij de problemen op grotere schaal, zoals het klimaatprobleem."

Onder Henk Fraser werd Sparta de vorige seizoenen respectievelijk elfde en achtste. De hoofdtrainer maakte promotie naar een rol als assistent bij het Nederlands elftal, maar sindsdien presteert hij bij de club minder.

"Dat heeft niets met elkaar te maken", weet Vriends zeker. "We missen hem tijdens de interlandperiodes maar een paar dagen. Die dubbelrol zou eerder in ons voordeel moeten werken, hij neemt ook weer succes en ervaring mee naar ons toe."

Bovendien is de club in deze tijd afhankelijk van transferinkomsten, zo werden afgelopen zomer onder anderen Abdou Harroui (Sassuolo) en Laros Duarte (FC Groningen) verkocht. Ook in de breedte heeft Sparta ingeleverd, merkt Vriends. "En we hadden een paar keer pech. Bij wedstrijden die we vorig seizoen net wonnen, grijpen we nu net mis."

Echte profs

Fraser had ondertussen wel succes met Oranje. "Hij vertelt ons dan dat het Nederlands elftal niet een compleet andere wereld is, maar dat ze daar elkaar, en zichzelf, iedere training weer uitdagen. En dat er hier bij Sparta ook wel een tikkie bij mag. Ja, die opmerking trek ik me ook wel aan."