Dode en gewonden bij woningbrand in Dongen

Bij een woningbrand in het Brabantse Dongen is vannacht iemand om het leven gekomen. Zes anderen raakten gewond, de meesten waren in shock, en minstens één had ook fysieke verwondingen. De brand was aan het eind van de ochtend geblust.

De brand brak rond 04.45 uur uit. Enkele bewoners vluchtten via het dak naar buiten. Buurtbewoners vertellen aan Omroep Brabant dat een bewoner niet zelf van het dak kon komen. Omdat de brandweer er toen nog niet was, hebben zij een ladder tegen de muur gezet. Daarmee kon de bewoner alsnog het huis op tijd verlaten.

Het kostte de brandweer moeite om de brand te blussen, doordat het pand aan de achterzijde instortte. De brandweer kon daardoor niet van binnenuit de brand blussen, maar alleen van buitenaf. In het dak zijn gaten gemaakt, zodat de brandweer met een hoogwerker beter bij de brand kon.

Bewoners van omliggende woningen moesten ook hun huis uit. Om hoeveel mensen dat gaat, weet de woordvoerder niet. Directe buren worden nog elders opgevangen, andere omwonenden konden rond 08.00 uur terug naar huis.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is ten minste één persoon met fysieke klachten naar het ziekenhuis gebracht. Voor de andere bewoners van het pand dat in brand stond is psychische hulp geregeld. "Die vallen bij ons ook onder gewonden", aldus de woordvoerder. Volgens de veiligheidsregio is de impact van de brand voor hen groot.

