Talibanleider vraagt om hulp in eerste speech sinds overname Afghanistan

De leider van de Talibanregering heeft voor het eerst sinds de machtsovername in Afghanistan een toespraak gegeven. De vooraf opgenomen audioboodschap van mullah Mohammed Hassan Akhund werd gisteravond op de staatstelevisie uitgezonden. Daarin riep hij de Afghanen op dankbaar te zijn voor het leiderschap van de Taliban.

De huidige problemen van Afghanistan, zoals hongersnood, inflatie en werkloosheid, zijn volgens Akhund veroorzaakt door de vorige Afghaanse regering. In de toespraak vroeg hij de internationale gemeenschap om hulp. Zo wil hij dat zo'n negen miljard dollar aan bevroren banktegoeden in het buitenland worden vrijgegeven.

Sinds de overname van Afghanistan door de Taliban afgelopen zomer is de toch al zwakke Afghaanse economie in een vrije val beland. Met de winter in aantocht wordt er gevreesd voor ernstige hongersnood. Volgens de Verenigde Naties kampt zo'n 95 procent van de Afghaanse bevolking met honger.

Regering niet erkend

Vrijwel geen enkel land ter wereld heeft de Talibanregering in Afghanistan officieel erkend. In de overgangsregering zitten voornamelijk hardliners, waaronder 'premier' Akhund, die een van de oprichters van de extremistische organisatie is.

De internationale gemeenschap heeft er bij de Taliban op aangedrongen om een regering te vormen die de Afghaanse bevolking representeert, maar de functionarissen zijn vrijwel allemaal afkomstig van dezelfde etnische groep.

Ook werd er aangedrongen op het respecteren van minderheden en vrouwen. Daar wordt volgens Akhund aan voldaan. In de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Zo worden demonstrerende vrouwen met zwepen geslagen en is de toegang voor meisjes tot het onderwijs bemoeilijkt.