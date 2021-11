De meidengroep werd in 1998 opgericht en bestond oorspronkelijk uit Karen, Kristel en Kathleen. Ook na hun vertrek werd via een tv-afvalrace naar nieuwe K3-leden gezocht. In de verschillende samenstellingen zijn er tientallen albums, films, musicals en televisieseries verschenen. Bekende K3-hits zijn Mamasé, Blub ik ben een vis en Oma's aan de Top.

Volgend weekend treedt de 'nieuwe' K3-formatie voor het eerst samen op, tijdens een concert in Antwerpen.