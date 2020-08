Grote vorm brengt Russische wielrenner Vlasov fraaie zege in Emilië

Aleksandr Vlasov heeft de Ronde van Emilië op zijn naam geschreven. De Rus van Astana kwam na 199,7 kilometer van Casalecchio di Reno naar de top van de San Luca solo aan.

De renners dienden het colletje van 2,1 kilometer (10%) vier keer te beklimmen in de finale. Op de laatste klim leek de 22-jarige Portugees João Almeida van Deceuninck de beste papieren te hebben. In de slotkilometer ging de twee jaar oudere Vlasov echter erop en erover.

Vlasov beleeft een geweldige maand. Hij won de Mont Ventoux Dénivelé, was vierde in de Ronde van Piemonte en eindigde afgelopen zaterdag als derde in de Ronde van Lombardije.