Eagles verrassen Willem II en staan nu (ook) in linkerrijtje eredivisie

SC Cambuur en NEC stonden al enkele weken trots in het linkerrijtje van de eredivisie en zaterdag voegde de derde gepromoveerde club zich bij hen. Go Ahead Eagles trok in een gezapig duel met Willem II aan het langste eind: 0-1. Het is voor het eerst dat in speelronde 14 drie gepromoveerde clubs bij de beste negen ploegen van de eredivisie staan. Heerenveen zou deze statistiek nog wel kunnen dwarsbomen als de ploeg zondag thuis wint van PSV, want dan zakt NEC weer naar het rechterrijtje. De wedstrijd in Tilburg was bepaald geen enerverende. Op een afstandsschot van Derrick Köhn (Willem II) en een kopbal van Jay Idzes (Eagles) na, vielen er voor rust weinig bijzonderheden te noteren.

Willem II-coach Fred Grim - ANP

Kort na de rust was het echter snel raak voor de bezoekers. Boyd Lucassen werd in de 47ste minuut aangespeeld op rechts en haalde diagonaal uit; de bal vloog laag en onhoudbaar in de verre hoek: 0-1. De eerste eredivisietreffer voor de 23-jarige rechtsback. De Eagles, die Inigo Cordoba en Joris Kramer misten vanwege een schorsing, voetbalden zakelijk verder en de gastheer probeerde tevergeefs goede aanvallen op touw te zetten. Dat linksback Köhn daarbij niet zelden de meest dreigende speler was, was een pijnlijk gegeven voor coach Fred Grim, die na de verrassende zege op PSV op 25 september geen duel meer wist te winnen. Willem II staat nu tiende en Go Ahead Eagles achtste - de hoogste notering dit seizoen.

Lucassen wil nuchter blijven: 'We proberen voor handhaving te gaan' - NOS

"Dit was mijn eerste in de eredivisie", wist ook Lucassen zelf na afloop. "We trainen hier veel op. Buitenom komen en de verre hoek kiezen." Bij de rechtsback zat de nipte thuisnederlaag van een week eerder tegen Groningen nog vers in het geheugen. "Ik denk dat we nu winnen op dezelfde manier als we vorige week verloren. De tegenstander had veel de bal vanavond en wij scoren." 'Handhaving' De Eagles houden, ondanks de achtste plaats, het hoofd koel. Van een vierde plaats, de plek van het eveneens gepromoveerde SC Cambuur, droomt Go Ahead niet. Het woord handhaving blijft heilig. "Elke overwinning is mooi meegenomen."