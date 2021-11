PEC blijft troosteloos laatste, mede door hopeloos gemiste penalty tegen RKC

Illustratief was de penalty van Daishawn Redan, die de bal na een uur spelen zeker een meter over het doel van Etienne Vaessen joeg.

Maar dit Zwolle had een duwtje in de rug nodig, tegen het stugge RKC dat al heel wat grote ploegen punten had ontfutseld. Geduldig en uiterst behouden probeerde PEC het duel naar zijn hand te zetten, iets wat vlak voor rust bijna resulteerde in de openingstreffer.

Middenvelder Mustafa Saymak was de man van de ideeën en met een strakke pass zette hij Luka Adzic vrij voor Vaessen. Na een weinig overtuigende inzet kreeg Adzic in de rebound nog een grotere kans met zijn hoofd, maar ketste de bal via de paal het veld weer in.

Saymak was ook de man die de penalty versierde, waarbij Ahmed Touba slechts geel kreeg voor de overtreding op een doorgebroken speler.