Coronagolf bij Belenenses tegen Benfica: te weinig spelers en duel gestaakt bij 0-7

Sinds het begin van de coronapandemie hebben de meeste voetbalclubs al wel eens te kampen gehad met coronagevallen in de selectie. Bij Belenenses heeft het virus deze week wel heel hard toegeslagen. De Portugese club had nog maar zo weinig spelers over, dat er tegen Benfica niet elf, maar negen spelers op het opstellingsformulier stonden.

Liefst dertien spelers bleken na een test besmet te zijn met het coronavirus en daarnaast was Thibang Phete niet van de partij vanwege een schorsing. Daardoor kon trainer Filipe Cândido, die zelf overigens ook positief is getest, beschikken over slechts zeven veldspelers en twee keepers. Reservedoelman João Monteiro werd als veldspeler opgesteld.

De trainer was voorafgaand het de wedstrijd strijdbaar. "We gaan met de beschikbare spelers de beste oplossing zoeken." Toch lag na 25 seconden het eerste tegendoelpunt al in het net. Verdediger Eduardo Kau passeerde zijn eigen doelman. Bij het rustsignaal stond het al 7-0 in het voordeel van Benfica.

Twee spelers blijven achter in kleedkamer

Supporters verlieten het stadion en in de rust liet de voorzitter van Belenenses zich met tranen in zijn ogen in de kleedkamer zien. De gehavende ploeg ging met negen spelers de kleedkamer in, maar kwam er met slechts zeven weer uit.

Kort na rust leek het alsof Monteiro deed alsof hij geblesseerd was, waardoor de wedstrijd gestaakt moest worden. De regels schrijven namelijk voor dat een team met minimaal zeven spelers op het veld moet staan. Wat de Portugese bond gaat besluiten, is nog onduidelijk.