Protest in Iraanse stad Isfahan tegen watertekort hard neergeslagen

Een protest in de Iraanse stad Isfahan is door de oproerpolitie hard neergeslagen. De demonstranten waren de straat op gegaan om boeren te steunen die sinds enkele weken actievoeren tegen het watertekort in de regio in het midden van het land. Een onbekend aantal mensen raakte gewond.

De oproerpolitie greep gisteren al in. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk over wat er zich heeft afgespeeld. Op sociale media is te zien dat de politie traangas inzette en demonstranten met wapenstokken sloeg. Ook zou er met hagel zijn geschoten op de betogers.

Een Iraans persbureau meldde dat het om zo'n 300 demonstranten ging die met stenen gooiden en een politiemotor en een ambulance in brand staken. Volgens een Iraanse oppositiebeweging in Parijs zouden ze leuzen tegen het regime in Teheran hebben gescandeerd.

Een aantal demonstranten is aangehouden. Volgens mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights worden meer dan 120 mensen vastgehouden. Volgens de organisatie zijn er ook doden gevallen bij het geweld.