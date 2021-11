Juventus verliest van Atalanta en zakt naar achtste plaats, Inter wint bij Venezia

Matthijs de Ligt hief buitenspel op, waardoor Zapata oog in oog kwam te staan met doelman Wojciech Szczesny. De Colombiaanse spits maakte het fraai af via de onderkant van de lat.

De spelers in de Serie A spelen dit weekend met een rode streep op hun wang. Dat doen ze elk jaar om aandacht te vragen voor huiselijk geweld.

Zowel Juventus als Atalanta had een teleurstellende Europese week achter de rug. Juventus verloor kansloos met 4-0 van Chelsea en Atalanta speelde met 3-3 gelijk tegen Young Boys.

Juventus heeft alweer zijn vijfde competitienederlaag van het seizoen geleden. Het thuisduel met Atalanta werd met 0-1 verloren, waardoor de 36-voudig landskampioen is gezakt naar de achtste plaats op de ranglijst. Internazionale boekte een 2-0 zege bij Venezia.

Juventus ging logischerwijs op jacht naar de gelijkmaker, maar het vizier stond bij geen van de spelers op scherp. Een poging van Paulo Dybala ging over het doel, Weston McKennie stuitte op doelman Juan Musso en Adrien Rabiot zag zijn schot net naast de paal verdwijnen.

In de blessuretijd was Dybala nogmaals dicht bij de 1-1, maar zijn vrije trap eindigde op de lat.

In spoor van top-3

Atalanta blijft dankzij de zege in het spoor van de top-3 in Italië: Napoli, AC Milan en Internazionale. Napoli en AC Milan komen zondag in actie.