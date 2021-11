Prachtgoal Seuntjens baat Fortuna niet tegen Groningen, dat tweede zege op rij boekt

Het hoogtepunt van het duel tussen Fortuna Sittard en FC Groningen was een prachtig doelpunt van Mats Seuntjens. De thuisploeg had er echter niet veel aan, want de winst in Sittard ging met 4-1 naar FC Groningen.

Voor de honderdste keer in de clubhistorie betrad Fortuna het eigen Fortuna Sittard Stadion voor een eredivisiewedstrijd en de openingsfase van het duel was hoopgevend.

Er waren nog niet veel kansen geweest, toen Seuntjens maar eens een poging waagde van grote afstand. Groningen-keeper Peter Leeuwenburgh dacht dat de bal naast zou gaan, maar daar vergiste hij zich lelijk in. De bal vloog namelijk prachtig de kruising in.