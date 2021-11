Van Dijk scoort na 14 maanden weer voor Liverpool, dat op punt van Chelsea komt

Een dag voor de kraker tussen Chelsea en Manchester United, heeft Liverpool de druk op lijstaanvoerder Chelsea flink opgevoerd. Liverpool was, mede door een treffer van Virgil van Dijk, met 4-0 te sterk voor Southampton en kwam daarmee op een punt van Chelsea.

De thuisploeg combineerde voorin naar hartenlust en dat leverde oogstrelende aanvallen op. Al na twee minuten mondde een ervan uit in een goal van de Portugees Diogo Jota. Toch was Southampton niet kansloos. Er ging ook nog genoeg mis bij Liverpool en de tegenaanvallen leverden soms gevaar op.

Met zijn tweede intikker maakte Jota er na een half uur echter 2-0 van en nog voor rust gooide Thiago het treffen op slot met een van richting veranderd schot. In de tweede helft ging Liverpool vrolijk door, maar alleen Van Dijk scoorde nog, toen de bal uit een corner voor zijn voet kwam. Het was zijn eerste treffer voor de Reds in ruim een jaar tijd.