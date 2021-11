Ouders doen aangifte na seance bij kindergraven in Leusden

Een groep van 42 ouders heeft aangifte gedaan van grafschennis na een seance op begraafplaats Rusthof in Leusden.

De aangifte is gericht tegen zes leden van een spirituele groep die op 11 september de seance hielden. Ook is aangifte gedaan tegen de directeur van de begraafplaats die toestemming gaf voor het ritueel, meldt RTV Utrecht.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over wat er op de begraafplaats is gebeurd. Vaststaat dat een spirituele groep zich in het donker verzamelde bij kindergraven. De groep zou hebben geprobeerd om contact te krijgen met de geesten van overleden kinderen.

De zaak kwam aan het licht doordat een vader bij het graf van zijn kind een achtergebleven camera vond. Op de beelden zag hij onbekende volwassenen die zich in het donker hadden verzameld bij de kindergraven.

Rustiger buiten openingstijd

Niet lang nadat het incident in de publiciteit was gekomen, bood burgemeester Lucas Bolsius excuses aan. In een brief aan de nabestaanden verklaarde hij dat "een groep spirituele mensen" met toestemming van de directeur van de begraafplaats onderzoek deed naar energieën van overleden mensen. Dat gebeurde buiten openingstijden omdat het dan rustiger is.

In oktober hield de gemeente een bijeenkomst waar nabestaanden vragen konden stellen. Volgens veel ouders bleven echte antwoorden uit. Daarom kiezen ze er nu voor om de stap naar de rechter te maken.

Waarom zo geheimzinnig?

Vóór de groepsaangifte deden al twee ouders individueel aangifte van grafschennis. De twee willen ook dat de gemeente de identiteit van de leden van de spirituele groep bekendmaakt. "Ik heb er een rare smaak van in m'n mond. Waarom doe je zo geheimzinnig?", aldus een van de twee, Floor Drost-Laabidi, bij RTV Utrecht.

Eind oktober werd bekend dat de Nationale ombudsman onderzoek gaat doen naar de seance. Na dat onderzoek overweegt de gemeente om ouders die dat willen in contact te brengen met de spirituele groep. Maar dat duurt Drost-Laabidi te lang. "Wij willen geen uitstel meer. Dit blijft maar aanmodderen. Het heeft echt helemaal geen zin zo", zegt hij. Floor heeft samen met zijn vrouw Radia twee dochters die op Rusthof liggen.