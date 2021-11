Bayern en Dortmund maken geen fout, Bundesliga maakt zich op voor kraker

Drie dagen na de uitschakeling in de Champions League bij Sporting, heeft Borussia Dortmund zich weer herpakt in de Duitse competitie. Bij VfL Wolfsburg schoot Donyell Malen de 1-2 binnen. Erling Haaland maakte zijn rentree en bracht de eindstand op het bord: 1-3. Door de zege nam Dortmund zaterdagmiddag de koppositie even over van Bayern München, maar 's avonds maakte de Rekordmeister in eigen huis geen fout tegen Arminia Bielefeld (1-0). Weghorst en Malen Wolfsburg kende een droomstart tegen Dortmund, want al na twee minuten kopte Wout Weghorst raak. Zijn vijfde competitietreffer van het seizoen. Een belangrijke goal ook voor Wolfsburg, de nummer zes van de Bundesliga, dat bij een zege weer enigszins de aansluiting met de topclubs zou vinden.

Wout Weghorst viert de 1-0 tegen Dortmund - ANP

Ook Wolfsburg was overigens actief in het miljardenbal afgelopen week; de ploeg leed een nederlaag bij Sevilla, maar maakt nog wel kans op de volgende ronde. Dortmund werd na de 1-0 geleidelijk sterker, kreeg kansen via onder anderen Malen, die andermaal in de basis stond, en kwam op 1-1 door Emre Can: hij benutte de penalty nadat Marco Reus was neergelegd door Lacroix. De paal redde Wolfsburg na rust bij een schot van Nico Schulz, maar Malen tekende met een uithaal voor de 1-2. Rentree Haaland Het werd tien minuten voor tijd ook nog 1-3. Haaland, die na anderhalve maand blessureleed zijn rentree maakte en in de ploeg was gekomen voor Malen, besliste het duel met een knappe goal; opspringend zette hij zijn voet tegen een voorzet van Brandt. Het was de 50ste Bundesliga-treffer voor de 21-jarige Noor, die welgeteld zijn 50ste Bundesliga-duel speelde.

Haaland wees na zijn 1-3 uitdagend naar een vrouwelijke Wolfsburg-fan en kreeg als antwoord een duidelijke middelvinger - ANP

Dortmund nam door de zege ook afstand van nummer drie Freiburg, dat bij Bochum tegen een nederlaag aanliep. Doelman Mark Flekken moest twee doelpunten toestaan: 2-1. Freiburg blijft evenwel derde in de Bundesliga, nu op acht punten van Dortmund. 97ste minuut Twee andere Nederlanders, Jurgen Ekkelenkamp en Deyovaisio Zeefuik, leken zaterdag goede zaken te doen met Hertha BSC in het duel met FC Augsburg. De ploeg uit Berlijn kwam al voor rust op 1-0 en leek die zege over de streep te trekken, maar in de 97ste minuut maakte Augsburg nog de gelijkmaker. Ekkelenkamp, die in de basis stond, was toen al gewisseld. Zeefuik deed alleen de laatste twintig minuten mee.

Stand Bundesliga - NOS