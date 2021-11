Theologische Universiteit kiest voor het rijke studentenleven in Utrecht

Na meer dan 160 jaar verhuist de Theologische Universiteit van Kampen naar Utrecht. De universiteit kiest daarmee voor een stad "met een bruisender studentenleven".

Vanaf september volgend jaar gaan de eerste studenten van de Theologische Universiteit (TU) in Utrecht aan de gang. Pas drie jaar later is de verhuizing voltooid, meldt RTV Utrecht. In totaal zitten er dan ongeveer 150 studenten en dertig medewerkers aan de Plompetorengracht in hartje Utrecht.

De verhuizing van de gereformeerde theologieopleiding, waar vooral predikanten worden opgeleid, komt niet uit de lucht vallen. Al in 1992 overwoog de TU voor het eerst om Kampen te verlaten. Studenten vinden de stad aan de IJssel steeds minder aantrekkelijk. Na de kunstacademie verdween ook de laatste hogeschool uit Kampen "Studenten van de TU komen nu alleen elkaar tegen in het uitgaansleven", zei bestuurslid Pim Boven in mei 2020 bij RTV Oost.

Eerder werd nog een verregaande samenwerking overwogen van de Theologische Universiteiten in Kampen en in Apeldoorn tot een nieuwe Gereformeerde Theologische Universiteit. Ook toen werd Utrecht als vestigingsplaats overwogen. Maar dat plan liep in 2017 spaak omdat de TU in Kampen vreesde dat de kerken dan minder te vertellen zouden hebben.

Nu verhuist de TU Kampen in z'n eentje. Daarbij spelen ook financiële motieven. Zo kost het onderhoud en de renovatie van het oude gebouw in Kampen meer geld dan de huur en mogelijke nieuwbouw van een pand in Utrecht. Ook verwacht de TU veel van samenwerking met andere onderwijsinstellingen in Utrecht.

Andersom is dat ook zo. In een verhuisspecial van de TU ziet de bekende hoogleraar Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht "een prachtige brug tussen de vakgebieden religiewetenschappen en filosofie enerzijds die door de Universiteit Utrecht worden aangeboden en theologie anderzijds dat de TU Kampen weer naar de stad van Voetius zal terugbrengen."