Van Gerwen te sterk voor Van Barneveld in matige Nederlandse dartsklassieker

Het was de 62ste ontmoeting tussen de twee Nederlandse darters. De laatste keer dat ze elkaar troffen was op 24 augustus 2019 in Nieuw-Zeeland.

Michael van Gerwen heeft de derde ronde van de Players Championship Finals bereikt door Raymond van Barneveld uit te schakelen. 'Mighty Mike' was met 6-3 te sterk voor zijn 22 jaar oudere landgenoot.

๐— ๐˜ƒ๐—š ๐—•๐—˜๐—”๐—ง๐—ฆ ๐—ฅ๐˜ƒ๐—•! A high-quality affair between these two Dutch darting icons, but it's Michael van Gerwen who prevails, securing a 6-3 victory over Raymond van Barneveld! pic.twitter.com/DoSyzpja25

'Barney' begon sterk en gooide in de eerste leg direct een 180'er, wat later de enige van de hele wedstrijd bleek te zijn. Van Gerwen begon daarentegen wat stroef, maar was aan het eind van de leg genoeg warmgedraaid om zijn eerst pijl op de dubbel te raken en een 1-0 voorsprong te pakken.

Ook in de tweede leg was Van Gerwens eerste pijl op een dubbel raak, waardoor hij op 2-0 kwam. Van Barneveld gaf zich echter nog niet gewonnen en knokte zich terug in de wedstrijd. Met een beetje mazzel, omdat Van Gerwen drie pijlen miste op de dubbel-20, won hij de derde leg.

Na een matige vierde leg, waarin beide darters moeite hadden om de triples te vinden, was de stand weer gelijk. Van Barneveld raakte de dubbel-4 en bracht daarmee de stand op 2-2.

Eรฉn matchdart

De twee Nederlanders hielden elkaar vervolgens tot 3-3 in evenwicht, waarna Van Gerwen een tandje bijschakelde. Op 4-3 brak hij Van Barneveld en in de negende leg had hij aan รฉรฉn matchdart voldoende om het duel te beslissen.

In de achtste finales treft Van Gerwen later vanavond Gary Anderson. Ruim een week geleden, op de Grand Slam of Darts, troffen de twee elkaar ook. Toen was Van Gerwen met 10-8 te sterk.