Van Gerwen en Van der Voort naar kwartfinales op 'koude' Players Championship Finals

Michael van Gerwen heeft de kwartfinales van de Players Championship Finals bereikt. De zesvoudig winnaar was in de derde ronde met 10-6 te sterk voor Gary Anderson, nadat hij eerder op de dag al met 6-3 van Raymond van Barneveld had gewonnen.

Ook Vincent van der Voort mag zondag nog in actie komen in het Engelse Minehead. Hij was met 10-7 te sterk voor Danny Noppert in het tweede Nederlandse onderonsje van de dag.

Na afloop van zijn zege op Anderson klaagde Van Gerwen over de omstandigheden op het toernooi in het Engelse Minehead. "Het is belachelijk. Niemand speelt op zijn best. Het is koud en het waait op het podium", zei hij bij RTL 7.

Van Gerwen, die tijdens de wedstrijd zijn handen probeerde warm te blazen, zegt dat iedereen er last van heeft. "Het niveau is laag. Niemand heeft de ballen om er iets van te zeggen. Ik doe dat wel. Je wilt het beste van jezelf laten zien en dat lukt niet in deze omstandigheden."

Slordige Anderson helpt Van Gerwen

Ondanks die omstandigheden, had Van Gerwen weinig moeite met Anderson. Ruim een week geleden, op de Grand Slam of Darts, troffen Van Gerwen en Anderson elkaar ook. Toen was Van Gerwen met 10-8 te sterk.

Ditmaal stond Van Gerwen zonder groots te gooien bij de eerste pauze al 4-1 voor, daarbij geholpen door de slordige Anderson. De Schot miste in de eerste legs acht pijlen op een dubbel.

Een break van Anderson bracht nog heel even iets van spanning in de wedstrijd (8-7), maar de volgende leg miste hij vijf pijlen op dubbbel-40 en werd meteen terug gebroken.

De Players Championship Finals is de enige major-titel die Van Gerwen nu op zijn naam heeft staan. De laatste keer dat Van Gerwen in een jaar geen enkele major won, is tien jaar geleden.

Zondag neemt Van Gerwen het in de kwartfinales op tegen Peter Wright, die zich tegen Damon Heta terugknokte naar de overwinning.