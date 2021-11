Grote ontruiming kraakpand Amsterdam

De politie heeft vanmiddag een kraakpand aan de Marnixstraat in Amsterdam ontruimd. Het gaat om een voormalig hotel vlak bij het Leidseplein dat door de krakers is omgedoopt tot Hotel Mokum.

Kraken is sinds 2010 verboden, maar daar trokken de krakers die het pand zes weken geleden betrokken zich niets van aan, meldt stadszender AT5. Zij spreken van een protest tegen leegstand en "de uitverkoop van de stad".

De krakers beweren dat voormalig hotel Marnix al twee jaar leegstaat. Maar de eigenaar ontkent dat en zegt tegen Het Parool dat er wordt verbouwd, maar dat alles langer duurt vanwege corona. Hij deed direct aangifte tegen de krakers. Het Openbaar Ministerie vertelde de krakers afgelopen donderdag dat ze weg moeten. Officiële reden is dat de brandveiligheid van het pand in het geding is.

"We verwachtten niet dat we hier 10 jaar kunnen zitten, maar die spoedontruiming snap ik niet", reageerde een van de krakers gisteren. "Ik denk dat dat een hele stomme keuze is van de overheid."

Bestuurlijke verplaatsing per GVB-bus

Vanmiddag begon de politie met de 'bestuurlijk verplaatsing' van naar schatting zestig tot zeventig krakers en enkele sympathisanten. Zij zijn in een GVB-bus gezet en naar een ander deel van de stad gebracht. Volgens NH Nieuws heeft een aantal demonstranten van de mobiele eenheid een tik gekregen met een wapenstok. Omstreeks 16.00 uur werden de laatste krakers die zich hadden vastgeketend met een ketting, voorzichtig "losgezaagd". Ook zij zijn door de politie weggebracht. Voor zover nu bekend is niemand aangehouden.

Kraken was vooral in de jaren 80 van de vorige eeuw een gebruikelijke manier om aandacht te vragen voor het gebrek aan betaalbare woningen, leegstand en speculatie door huisjesmelkers. Vooral in Amsterdam en Nijmegen werden tal van soms grote panden gekraakt én (soms jaren later) weer ontruimd. In een aantal gevallen kregen krakers ook de mogelijkheid om het huis waarin ze waren gaan wonen, aan te kopen.

In Nederland is het kraken van panden sinds de inwerkingtreding van de Wet kraken en leegstand in 2010 verboden. Sinds die tijd zijn krakers strafbaar wanneer zij hun intrek nemen in een leegstaand pand. In 2015 ontruimde de politie met grote moeite het laatste grootste kraakbolwerk in Amsterdam, Vrankrijk aan de Spuistraat.