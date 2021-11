Handbalsters in aanloop naar WK te sterk voor topland Rusland

De Nederlandse handbalsters hebben in aanloop naar het WK gewonnen van Rusland. In een oefenduel was Oranje met 32-29 te sterk voor de verliezend finalist op de Olympische Spelen van afgelopen zomer en de nummer drie van het WK van 2019.

De Nederlandse handbalsters bereiden zich deze week met een vierlandentoernooi in Noorwegen voor op het WK handbal, dat voor Oranje op 3 december begint. Eerder deze week ging Nederland nog hard onderuit in een vriendschappelijke wedstrijd tegen het gastland van het oefentoernooi (36-21).

Tegen de Russische ploeg pakte Nederland direct het initiatief. Bijna de hele wedstrijd stond de ploeg van bondscoach Monique Tijsterman op voorsprong. Vlak na rust, bij een 18-11 stand, was het gat tussen beide landen het grootst.

Rusland komt terug

Rusland kwam nog sterk terug en op 21-21 was de stand weer gelijk, maar daarna herpakte Oranje zich. Nederland liep weer steeds verder uit en won het duel uiteindelijk met drie punten verschil.

Dione Housheer was met acht treffers de topschutter van Oranje tegen Rusland. Danick Snelder en Bo van Wetering namen beiden vijf doelpunten voor hun rekening.