Rutte hoopt: voor Kerst nieuw kabinet met 'meer elan'

Demissionair premier Rutte hoopt dat er voor Kerst een nieuw kabinet is, "met meer elan" dan het huidige. Dat zei hij als partijleider op het VVD-congres. "Het moet een heel ander kabinet worden, met een andere uitstraling."

De premier beantwoordde op het digitale congres vragen van VVD-leden. Hij zei dat het huidige demissionaire kabinet in 2017 aantrad met de opdracht om Nederland "sterker uit de economische recessie te krijgen".

Nu is de situatie heel anders, zei hij. Er liggen grote thema's op tafel, waaronder het klimaat. De onderhandelende partijen aan de formatietafel hebben, volgens Rutte, de ambitie om op dat gebied "een echte transformatie" teweeg te brengen.

'Zoemzoem-partij'

Ook binnen de partij is er wat betreft de klimaatdiscussie een kentering gaande. Europarlementariër Nagtegaal zei in de digitale VVD-bijeenkomst dat zijn partij niet langer een 'autopartij' is: "Van de vroemvroem-partij worden wij de zoemzoem-partij."

Rutte zei dat er voor Sinterklaas, volgende week, nog geen regeerakkoord is. "En voor Kerst? Ik hoop het van harte." De demissionaire premier vindt dat er zo snel mogelijk een nieuwe ploeg moet zijn, maar hij vindt het niet vreemd dat er nog wordt onderhandeld.

"Feit is dat we heel lang nodig hebben gehad om te bepalen wie met wie een regering wilden vormen. Maar als je dat eenmaal weet, is het niet zo gek dat je nog meer dan acht weken nodig hebt om afspraken te maken." Op 30 september, twee maanden geleden, werd besloten dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie samen door wilden gaan.

Corona

Rutte sprak op het VVD-congres ook over corona. Hij stak net als gisteren op de persconferentie de hand in eigen boezem. "Blijkbaar lukt het mij niet genoeg om mensen ervan te overtuigen dat ze zich aan de basisregels moeten houden", zei hij.

Op de vraag of hij zich sterker zou uitspreken over ongevaccineerden als hij geen premier was, antwoordde hij: "Ik denk dat ik dan verder was gegaan. Maar het punt is, dat kan ik zelfs hier niet zeggen."

Hij wil voorkomen dat ongevaccineerden afhaken. "Je moet ervoor zorgen dat je mensen blijft meenemen en dat ze niet gaan denken: waarom zou ik me nog laten vaccineren?"

Corona-minister De Jonge gaat soms verder in zijn uitspraken over ongevaccineerden. "Die is misschien iets minder in staat om zich in te houden", zei de premier. "Maar we denken er hetzelfde over."

Vanmorgen zei partijvoorzitter Van der Wal op het VVD-congres dat de partij een grens wil stellen aan de giften van donateurs. Die mogen niet hoger zijn dan 100.000 euro.