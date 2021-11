'Ouderwets goede' Knegt pakt eerste medaille in drie jaar: 'Dit is fantastisch'

"Het is natuurlijk fantastisch als alles lukt", zei Knegt na afloop. "Het is sowieso fijn om een medaille te winnen. En natuurlijk denk je even aan de periode die je hebt meegemaakt, dat zal altijd in mijn hoofd blijven zitten."

Knegt schoof halverwege de finale op naar de tweede plaats en hield die positie tot over de finish stevig in handen. De Chinees Ziwei Ren was voor Knegt niet te bereiken en pakte het goud.

Het was voor Knegt zijn eerste medaille sinds hij in januari 2019 zwaar geblesseerd raakte bij het aansteken van een houtkachel.

Sjinkie Knegt heeft zaterdag bij de wereldbeker in Dordrecht laten zien nog altijd over een goed niveau te beschikken. De Fries pakte met een sterk optreden het zilver op de 1.500 meter.

Knegt maakte in de halve finale ook al een goede indruk. Die race werd door NOS-commentator Joris van den Berg als "ouderwets goed" bestempeld. Het betekent voor Knegt een mooie opsteker in een periode waarin het allemaal nog niet helemaal wilde lukken.

"Zijn souplesse is nog niet wat het ooit is geweest. En zijn uitstraling kan ook beter", klonken de woorden van bondscoach Jeroen Otter over de man die het Nederlandse shorttrack op de wereldkaart heeft gezet.

Knegt beaamt de woorden van Otter. "Vroeger kon ik op een 1.500 meter wel vijf acties maken, nu maar één. Ik mis soms gewoon wat souplesse."

Schulting derde

Suzanne Schulting zag in Dordrecht de hoop op vijf gouden medailles vervliegen. De Groningse, winnares van de 1.500 meter in Nagoya en Debrecen, had in de halve finales ook al naast de zege gegrepen en bleek in de finale opnieuw niet over een lange adem te beschikken.

Nadat ze op kop was gaan rijden voerde ze het tempo langzaam op. Maar waar ze eerder dit seizoen iedereen naar adem deed happen, bleek nu haar eigen tank een bodem te hebben.

Live bij de NOS

De races in Dordrecht zijn live via NOS.nl, de NOS-app en via NPO 1 te volgen.