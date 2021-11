Geen zorgen openhartige Schulting na dompertjes, maar 'sta onder enorme druk'

In de gangen van het shorttrackstadion werd vrijdag nog gesproken over vijf gouden medailles voor Suzanne Schulting bij de wereldbeker in Dordrecht. Na de teleurstellingen op de 500 en 1.500 meter kan die ambitie de prullenbak in. Schulting moest zaterdag genoegen nemen met de derde plaats op de 1.500 meter. In de finale bleek de shorttrack-vedette niet over voldoende inhoud te beschikken om vanaf de kop naar de winst te rijden. Geen medaille na 26 finales op rij Even later ging het in de finale van de 500 meter mis vanwege een valpartij, nadat ze een poging had ondernomen om achter latere winnares Kim Boutin te komen. Het was voor Schulting voor het eerst dat ze na 26 opeenvolgende finales naast het podium was beland. Het waren tegenvallende resultaten. Niet gek, aangezien Schulting vorige week in het Hongaarse Debrecen nog vier afstanden had gewonnen, waaronder de 500 en 1.500 meter. Bekijk hieronder de finales van Schulting op de 1.500 en 500 meter:

Schulting wilde zelf niets weten van eventuele vermoedens van onderschatting. "Ik ben echt wel scherp, maar dit is gewoon het allerhoogste niveau. Er wordt gewoon heel hard gereden", zei ze na de 500 meter. Ze ziet haar resultaten niet als een 'wake-up-call'. "Nee, ik denk dat hier scherp aan de start sta." 'Dit was Olympische Spelen-waardig' Ook na de 1.500 meter had Schulting alle lof voor haar tegenstanders. "Het was een fantastische finale, Olympische Spelen-waardig. Natuurlijk wil ik goud winnen, maar ik weet waar het aan ligt. Dat geeft een goed gevoel. Ik ben echt niet ontevreden, ik sta er ontzettend goed voor." En Schulting maakte in de halve finales van de relay haar woorden waar. Ze hielp Nederland als slotschaatstsster op soevereine wijze aan een finaleplaats door de sterke Italiaanse Arianna Fontana voor te blijven.

Geen goud voor Schulting op 1.500 meter: 'Geen verrassing van mij' - NOS

Toch bekende Schulting aan het einde van de dag het leven als de te kloppen vrouw, waarbij alle ogen op haar gericht zijn, zwaar te vinden. Zo liet ze zaterdag na de relay haar tranen even de vrije loop in de catacomben van het stadion.

Quote Soms is het lekker om even in iemands armen nergens over te hoeven nadenken. Suzanne Schulting

"Ik ben een redelijke flapuit, dus soms is het lekker om alle spanning van een dag er even uit te laten komen. Het is gewoon pittig, want ik sta onder enorme druk", legde ze zichtbaar emotioneel uit. Schulting vertelt dat haar goede prestaties van vorige week in Hongarije ook dit weekend zijn tol eisen. "Je rijdt eigenlijk twee weekenden achter elkaar een WK, met maar twee dagen rust. Soms is het lekker om even in iemands armen even nergens over te hoeven nadenken."

Schulting maakt zich geen zorgen na valpartij: 'Sta hier scherp aan de start' - NOS

Waar het bij Schulting vooral draait om het bevestigen van haar niveau, is het bij Sjinkie Knegt vooral zoeken of hij het topniveau nog in zich heeft. De Fries pakte met een sterk optreden het zilver op de 1.500 meter. Het was voor Knegt zijn eerste medaille sinds hij in januari 2019 zwaar geblesseerd raakte bij het aansteken van een houtkachel. Knegt schoof halverwege de finale op naar de tweede plaats en hield die positie tot over de finish stevig in handen. De Chinees Ziwei Ren was voor Knegt niet te bereiken en pakte het goud. 'Dit is fantastisch' "Het is natuurlijk fantastisch als alles lukt", zei Knegt na afloop. "Het is sowieso fijn om een medaille te winnen. En natuurlijk denk je even aan de periode die je hebt meegemaakt, dat zal altijd in mijn hoofd blijven zitten."

Knegt kan het nog: 'Sowieso fijn om medaille te winnen' - NOS

Knegt maakte in de halve finale van de 1.500 meter ook al een goede indruk. Die race werd door NOS-commentator Joris van den Berg als "ouderwets goed" bestempeld. Het betekent voor Knegt een mooie opsteker in een periode waarin het allemaal nog niet helemaal wilde lukken. "Zijn souplesse is nog niet wat het ooit is geweest. En zijn uitstraling kan ook beter", klonken de woorden van bondscoach Jeroen Otter eerder deze week over de man die het Nederlandse shorttrack op de wereldkaart heeft gezet. Knegt beaamt de woorden van Otter. "Vroeger kon ik op een 1.500 meter wel vijf acties maken, nu maar één. Ik mis soms gewoon wat souplesse."