Dringend advies van kabinet: maximaal zes mensen thuis uitnodigen

Nodig maximaal zes mensen thuis uit. Dat is het "zeer, zeer dringende advies" van premier Rutte. Het kabinet maakt zich zorgen omdat het coronavirus zich gestaag verspreidt. "Ik val maar met de deur in huis: het gaat niet goed met de ontwikkelingen in ons land", begon Rutte de persconferentie. Verspreiding gebeurt vooral in de privésfeer. "Feestjes, buurtborrels, in familiesfeer. Knuffelend elkaar omhelzen, juist daar gaat het niet goed." Kinderen tot 12 jaar vallen niet onder het maximum van zes. De anderhalve meter blijft gewoon gelden. "Dan moet je dus een flinke huiskamer hebben, maar het moet even", zei Rutte op de tweede persconferentie sinds het reces. Het gaat om een "zeer, zeer dringend advies", zei Rutte:

Het maximum is een advies en geen verbod, omdat je het bij mensen thuis niet kan handhaven, zegt Rutte. "Wat je niet wil is een soort coronapolitie die achter de deur gaat kijken hoeveel mensen je op bezoek hebt." Voor feestjes of borrels moet je uitwijken naar horecazalen, is het advies. Daar is meer ruimte voor de anderhalve meter en hebben mensen een vaste zitplaats. Rutte benadrukte dat daar voortaan beter op wordt gehandhaafd. Een andere aanpassing is de duur van thuisquarantaine, die wordt namelijk ingekort van 14 dagen naar 10. Tot nu toe gold het "dringende advies" voor mensen die positief getest zijn of terugkomen uit een risicogebied (met een oranje reisadvies) om twee weken thuis in isolatie te blijven. Het Outbreak Management Team stelt in een advies aan het kabinet dat met een kortere quarantaine maar weinig besmettingen 'gemist' zullen worden, omdat het leeuwendeel van de mensen binnen 10 dagen ziek wordt. En een kortere quarantainetijd is minder belastend waardoor mensen zich er beter aan houden, is het idee.

