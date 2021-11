Oranjevrouwen balen van matige prestatie: 'Het is ook niet zo dat we niks kunnen'

Geen lachende gezichten bij de Oranjevrouwen na het gelijkspel (2-2) tegen Tsjechië in de WK-kwalificatie. Ook niet bij Stefanie van der Gragt, die in Ostrava in blessuretijd een punt had gered voor de regerend Europees kampioen.

"Ik ben vooral teleurgesteld over het spel dat we hebben laten zien", vertelt Van der Gragt. "Het is onze plicht om hier drie punten te pakken, maar we hebben ons niveau niet gehaald. Dan is het uiteindelijk toch wel lekker dat we die 2-2 nog maken."

Erop en erover

Ook bij bondscoach Mark Parsons kon er geen lachje vanaf. "We begonnen sterk en creëerden een aantal kansen en dan krijg je zo'n tegendoelpunt", aldus Parsons, doelend op de prachtige 1-0 van Svitkova, die uit de lucht kwam vallen.

"Dat is voetbal. We reageerden daar goed op, maar in de tweede helft hadden we meer moeite. Na die gelijkmaker verwacht je dat we erop en erover gaan, maar dat gebeurde niet."