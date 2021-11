Onervaren Schreuder moet PEC door cruciale fase loodsen: 'Niet stressen'

Want hangen in het verleden, daar is PEC Zwolle momenteel weinig mee geholpen. Met een schamele vier punten uit de eerste dertien wedstrijden staan de Zwollenaren stijf onderaan en met wedstrijden tegen laaggeklasseerde teams als RKC Waalwijk, FC Groningen en Fortuna in het verschiet is het gelijk erop of eronder.

"Natuurlijk had mijn moeder een punt. Het was zeker niet best", zegt Schreuder nu. "Uiteindelijk hebben we deze week weer genoeg kunnen trainen en heb ik de groep beter leren kennen. Laten we het daarop houden."

"Dat was niet best." De moeder van kersvers PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder verwoordde het debuut van haar zoon afgelopen weekend treffend via een appje.

Schreuder heeft de taak gekregen om het tij te keren. Dat wil de trainer doen met veel positiviteit, duidelijkheid en hard werken. "Mijn indruk is dat ik in ieder geval zie dat ze wel willen. Maar ze hebben ook hulp nodig. Wij zijn daar als trainersstaf verantwoordelijk voor om ze de helpende hand te bieden."

"Voor mij blijft het hetzelfde. Of ik nou geen ervaring heb als hoofdtrainer of niet. Ik heb ervaring als trainer."

Voor Schreuder is PEC Zwolle zijn eerste klus als eindverantwoordelijke op professioneel niveau. Hij was in het verleden hoofdtrainer van Katwijk en was daarna assistent bij Philadelphia Union, Hoffenheim en Vitesse. Als onervaren trainer staat hij voor een enorme opgave.

"Als je ziet hoeveel trainers we hebben versleten de afgelopen tijd... dat geeft wel aan dat we niet in een beste fase zitten met de club", concludeert Van Polen.

En als iemand het kan weten is het Van Polen wel. Hij zag in zijn veertien jaar PEC een karrevracht aan trainers komen en gaan. Sinds Ron Jans in 2017 vertrok werden er al zes hoofdtrainers aangesteld.

Snapt Schreuder dat PEC hem heeft benaderd? "Ik hoef het niet te snappen waarom ze dat hebben gedaan. Ik ga aan de slag en ik wil graag met deze spelers werken. Ik ga niet zenuwachtig doen of stressen. Dat is helemaal niet nodig. We weten allemaal in wat voor situatie we zitten en we zijn keihard bezig om eruit te komen."

Tips broertje Alfred

Voor advies kan Schreuder altijd terecht bij zijn broertje Alfred, die als oud-trainer van FC Twente en Hoffenheim en voormalig assistent-trainer van Ajax en FC Barcelona juist over veel ervaring beschikt.

"Natuurlijk heb ik contact met hem. Maar dat doen we niet alleen hier, dat deden we altijd al. We zijn samen opgegroeid in het voetbal en hebben dagelijks contact. Maar ook met mijn andere broertje Bart. We zijn een echte voetbalfamilie."