Van der Gragt redt in blessuretijd punt voor Oranjevrouwen in Tsjechië

Ruim vijftien uur later dan gepland hebben de Oranjevrouwen opnieuw niet weten te winnen van Tsjechië in de WK-kwalificatie. Na de 1-1 eerder in Groningen werd het nu in een matig duel 2-2.

De wedstrijd stond eigenlijk gepland voor vrijdagavond, maar vanwege hevige sneeuwval in de Tsjechische stad Ostrava werd het duel afgelast en verplaatst naar zaterdag.

Sterk begin Oranje

Op een schoon veld en voor vrijwel lege tribunes begon Nederland sterk aan het duel. Op aangeven van basisdebutant Kerstin Casparij stuitte Daniëlle van de Donk op doelvrouw Barbora Votikova. Niet veel later kopte Vivianne Miedema over.

Uit het niets kwam Tsjechië na elf minuten op voorsprong. Na balverlies van Jill Roord schoot Katerina Svitková van een meter of dertig de bal over Sari van Veenendaal in de bovenhoek (1-0). Een prachtige treffer.