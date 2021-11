Opnieuw toptiennotering monobobster Sleper bij wereldbeker

Karlien Sleper is ook bij haar tweede wereldbekerwedstrijd in de monobob in de toptien geëindigd. Ze kwam met een totaaltijd van 1.52,18 in Innsbruck tot de negende plek.

Dat was één plek hoger dan vorige week in dezelfde stad. De Amerikaanse Meyers was met 1.51,60 weer de snelste.

Sleper was slordig in het eerste deel van haar eerste heat, maar had voldoende snelheid om tijd goed te maken onderaan de baan. Met 55,92 stond ze halverwege op de achtste plaats.

In de tweede heat was Sleper, net als de de meeste concurrenten, iets langzamer. Met een tijd van 56,26 leverde ze een plaats in aan de Zwitserse Melanie Hasler. Het verschil was slechts drie honderdsten.