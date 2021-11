Spaanse politie demonstreert tegen aanpassen 'knevelwet'

In Madrid is een protest gaande van politieagenten. Ze demonstreren tegen het voornemen om verschillende wettelijke bepalingen uit de 'knevelwet' van 2015 terug te draaien.

De knevelwet werd ingevoerd door de conservatieve Partido Popular, die toen aan de macht was. Inmiddels staat de Spaanse regering onder leiding van de sociaaldemocratische PSOE.

Onder de knevelwet werden er veel strengere regels ingevoerd voor demonstranten, met boetes van tienduizenden euro's voor het beledigen of zonder toestemming filmen van agenten. Ook demonstreren zonder toestemming werd bestraft met torenhoge boetes.

Volgens de Spaanse regering moest de wet democratische rechten en vrijheden bevorderen, maar de oppositie en internationale organisaties veroordeelden de wet juist.

De politiemensen vinden dat hun werk veel moeilijker gemaakt wordt als de wet straks wordt teruggedraaid. Demonstraties hoeven niet meer te worden aangemeld en agenten mogen tijdens hun werk gefilmd worden. De verklaringen van politieagenten worden ook niet meer automatisch als waar aangemerkt.

Politiekorpsen en politieke partijen

Het is een bijzondere demonstratie, zegt correspondent Rop Zoutberg: "Het is voor het eerst dat de nationale politie en de autonome Baskische en Catalaanse politie samen demonstreren. Ook de Guardia Civil loopt mee." De Guardia Civil is te vergelijken met de marechaussee.

Naast politieagenten lopen er ook politici mee van de Partido Popular en van de radicaal-rechtse partij Vox. Dat laatste zorgt voor ongemak, zegt Zoutberg: "Politiebonden willen niet dat zij met hun eisen aan de haal gaan."