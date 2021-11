Twee doden door storm in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn twee mensen omgekomen tijdens een storm, meldt de BBC. Ze werden getroffen door vallende bomen, één in Noord-Ierland en de ander in het noorden Engeland.

Storm Arwen leidde tot windsnelheden van 160 kilometer per uur. In Schotland kwamen 80.000 huishoudens zonder stroom te zitten, in Engeland 55.000.

Vanwege de storm gaf het Britse meteorologisch instituut gistermiddag de weercode rood af. Dat gebeurt in het Verenigd Koninkrijk niet vaak: de laatste keer was drie jaar geleden. Halverwege de nacht werd het weeralarm afgezwakt tot oranje en geel.

In Schotland werd het treinverkeer in een deel van het land stilgelegd. Delen van Engeland en Schotland hebben ook te maken gekregen met sneeuwval.

Gisteravond en vannacht zijn lokaal zeer zware windstoten gemeten, tot liefst 98 mijl per uur (ruim 158 kilometer per uur) in Northumberland aan de noordoostkust van Engeland, meldt Met Office op Twitter: