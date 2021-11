Luc Winants stapt opnieuw op als burgemeester

Burgemeester Luc Winants (CDA) van Venray stapt op. Hij legt zijn functie per 1 februari neer, of eerder zodra er een waarnemer is.

In een verklaring zegt Winants dat "de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad en ik een ander beeld hebben bij hoe de bestuurlijke vernieuwing in Venray vorm moet krijgen".

De regionale omroep 1Limburg linkt het aftreden van de burgemeester aan een politieke rel, eerder dit jaar in Venray. Daarbij moest de wethouder Grondzaken aftreden omdat hij als privépersoon 37 hectare grond van het Waterschap had aangekocht. De wethouder laadde de verdenking van belangenverstrengeling op zich, ook al omdat hij vervolgens de subsidies voor de natuurontwikkeling van het bijzondere natuurgebied zou hebben opgestreken.

Burgemeester Winants baarde opzien door, vooruitlopend op een integriteitsonderzoek, al te zeggen dat hij zijn handen in het vuur durfde te steken voor de omstreden wethouder. Eind juni nam de gemeenteraad een motie van afkering tegen Winants aan.

Het kan snel gaan. Bij zijn aantreden twee jaar geleden noemde de vertrouwenscommissie de nieuwe burgemeester "een krachtige verbinder met ruime bestuurlijke ervaring en een aimabel, charmant en charismatisch persoon met humor".

Verkrachter en vèrkeskop

Eind 2017 maakte Winants ook bekend dat hij aftrad, toen als burgemeester van Brunssum. Hij noemde toen de "aanhoudende bestuurlijke crises in Brunssum" als belangrijkste reden. In de Zuid-Limburgse gemeente was sprake van veel frictie tussen de coalitie en oppositie. Het ging helemaal mis toen Jo Palmen tot wethouder werd benoemd. Palmen voerde als privépersoon niet alleen juridische gevechten met de gemeente over een stuk grond; hij deinsde er ook niet voor terug om geregeld te schelden tijdens raadsvergaderingen. Hij noemde andere lokale politici "terrorist", "verkrachter" en '"vèrkeskop".

Winants verklaarde eind 2017 "als burgemeester niet meer garant te kunnen staan voor een integer bestuur in Brunssum."

Nu constateert hij "met pijn in mijn hart" dat de vertrouwenscommissie in Venray van hem af wil. De commissie kondigt aan na de gemeenteraadsverkiezingen van maart met een procedure te starten om een nieuwe burgemeester te zoeken. "Ik heb aangegeven dat ik in het belang van Venray aan die gedachte wil meewerken", aldus Winants.

Martin Leenders van de lokale partij Samenwerking Venray reageert kort namens de vertrouwenscommissie. Hij zegt: "we hebben destijds misschien een verkeerde inschatting gemaakt."