Drie jaar na dato denkt Dilrosun nog vaak terug aan bizar Oranje-debuut

Dilrosun kwam erin bij een 2-0 achterstand, ging eruit bij een 2-0 achterstand en zag Oranje in de slotfase terugkomen tot 2-2, waardoor het team van Ronald Koeman zich plaatste voor het eindtoernooi van de Nations League.

"Ik voelde me die avond goed en dacht echt dat ik wat kon laten zien tegen Duitsland. Dan is het wel echt jammer als je er zo snel af moet", blikt de eenmalig international jaren later terug.

Hoe dan ook: Oranje is een blijvende herinnering. Aan het snuffelen aan de wereldtop, het trainen met de beste voetballers van het land en kennismaken met een coach van internationale allure.

Shirtje ruilen met Wijnaldum

Vice-aanvoerder Georginio Wijnaldum is Dilrosun in ieder geval nog niet vergeten, zo bleek bij de wedstrijd tussen Girondins de Bordeaux en Paris Saint-Germain (2-3).

Want Dilrosun speelt net als Wijnaldum sinds dit seizoen in Frankrijk en is sinds die thuiswedstrijd in het bezit van een PSG-shirt van de middenvelder. "Voor en na de wedstrijd hebben we snel even wat bijgepraat. Hij vroeg of ik al Frans sprak, we zijn allebei aan het lessen."

"Nee", is trouwens het eerlijke antwoord op die vraag van Wijnaldum. Of beter gezegd: un petit peu. "Ik vind het een moeilijke taal, maar begin het langzaam op te pikken. Dat moet ook wel, want er praat bijna niemand Engels hier", vertelt Dilrosun.