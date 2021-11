Beetje bij beetje wordt Sjinkie Knecht weer Sjinkie Knegt

Nee, zegt hij desgevraagd, hij kan er geen vinger opleggen waarom hij het dit seizoen zo vaak aan de stok heeft met de arbitrage. Ja, vrijdag, tijdens de vierde wereldbeker in Dordrecht ging hij in de heats van de 1.000 meter terecht op de bon. Maar voor zijn diskwalificaties op de 1.500 meters van Peking en Debrecen heeft hij geen goed woord over. "Het lijkt wel of de scheidsrechters mij in het vizier hebben."

Beter dan hem lief is weet Sjinkie Knegt wat zijn trainer daarmee bedoelt. De eerste drie wereldbekers van de olympische jaargang 2021-2022 waren voor de 32-jarige Fries geen onverdeeld genoegen. Strijden deed hij in Peking, Nagoya en Debrecen vooral tegen zichzelf. En daarmee ook tegen de arbitrage.

In shorttrack gaat het om goud of geel, zo luidt een van de vele oneliners uit het rijke oeuvre van bondscoach Jeroen Otter. Om de kleur van de medaille of de kleur van de kaart die je in het heetst van de strijd van een scheidsrechter krijgt, zogezegd.

Knegt, de vleesgeworden nuchterheid, had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Het is zoals het is. Ooit, zo zegt Otter, was de naam Knegt synoniem aan finaleplaats. Omdat de kracht van de boodschap nu eenmaal in de overdrijving zit: "En nu wordt hij veertigste. Of tachtigste, of zoiets."

Otter had aanvankelijk zelfs geen plek voor hem in zijn selectie voor de wereldbeker van Dordrecht. De Fries kreeg pas een individuele startplek toegewezen nadat jongeling Sven Roes, de nationaal kampioen van 2020, tijdens de laatste training in de boarding belandde en geblesseerd raakte aan zijn enkel. De een zijn dood bleek daarmee eens te meer de ander zijn brood.

De onbetwiste kopman schikt zich in zijn rol van schaatser die alle zeilen moet bijzetten om aan te kunnen haken en zich soms zelfs dient te schikken in het teambelang. Van Sjinkie Knegt tot Sjinkie Knecht. Zoiets.

Jarenlang was Knegt boven iedere discussie verheven. Het fysieke malheur dat hem al bijna drie jaar achtervolgt is er evenwel debet aan dat hij zijn vertrouwde plekje boven op de alfarots heeft moeten afstaan.

Misschien, zo zegt hij, is er een verband tussen het kachelongeluk op 10 januari 2019 waarbij hij derdegraadsbrandwonden aan zijn benen opliep en zijn rentree na welgeteld 402 dagen revalidatie. Tijdens zijn afwezigheid bleken de panelen in de top van het (inter)nationale shorttrack danig verschoven.

Knegt is op de goede weg, begrijp Otter goed. Maar hij kan niet om de kanttekeningen heen. "Zijn souplesse is nog niet wat het ooit is geweest. En zijn uitstraling kan ook beter. Om op het podium te komen, heb je flair en vertrouwen nodig."

"Het aantal tegenstanders van niveau is groter dan ooit. Sjinkie had vroeger in de halve finales af te rekenen met twee of drie man. Nu staan daar zeven gasten die niet voor elkaar onder doen."

Krachtenspel

Het is een krachtenspel waar Knegt duidelijk nog aan moet wennen, verduidelijkt Otter. "Hij bevindt zich voortdurend in een grijs gebied. Het is een zoektocht naar de hoeveelheid agressie die hij in een race kan leggen zonder daarvoor bestraft te worden. Hold your horses, terwijl je tijdens een race soms in milliseconden beslissingen moet nemen."

"Soms moet je als schaatser begrijpen dat het verstandiger is om voor zekerheid te gaan. Dat is niet gemakkelijk, want daar train je namelijk nooit op."