Zeker 19 doden en tientallen gewonden bij busongeluk Mexico

Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker negentien mensen om het leven gekomen. Enkele tientallen passagiers raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de buurt van Mexico-Stad, doordat de remmen van de bus het hadden begeven. Het voertuig reed daarop tegen een woning aan.

In de bus zaten pelgrims die onderweg waren naar Chalma, een voor katholieken heilige plaats in Centraal-Mexico. In aanloop naar 12 december, de feestdag van de 'Maagd van Guadalupe', gaan veel Mexicanen op bedevaart.

Gouverneur Del Mazo van de staat waar het ongeluk gebeurde spreekt van "een zeer betreurenswaardig ongeval". Hij heeft onder meer de veiligheids- en gezondheidsdiensten opdracht gegeven de getroffen families te ondersteunen.