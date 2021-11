Zeker 15 besmette passagiers op vluchten uit Zuid-Afrika

Zeker 15 passagiers van de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika die eerder vandaag op Schiphol aankwamen, zijn positief getest op het coronavirus. In de vliegtuigen zaten in totaal ruim 600 reizigers, die allemaal moesten worden getest. Volgens de GGD Kennemerland zijn de eerste 110 testuitslagen inmiddels binnen, waarvan er dus 15 positief zijn.

De GGD zegt op basis van die uitkomst een "vindpercentage" te verwachten van 13,6 procent. "Dat betekent dat we rekening houden met circa 85 positieve coronatesten in totaal." Met welke variant van het coronavirus de positief geteste reizigers zijn besmet, is nog niet bekend.

Omnikronvariant

Sinds 12.00 uur is een vliegverbod van kracht vanuit Zuid-Afrika en andere landen in zuidelijk Afrika, vanwege een nieuwe coronavariant die daar is ontdekt. Het gaat om de zogeheten omikronvariant, die momenteel vooral rondgaat in Zuid-Afrika en Botswana. Volgens een WHO-werkgroep lijkt deze variant van het coronavirus zich sneller te verspreiden dan andere varianten.

Op het moment dat het demissionaire kabinet het vliegverbod bekendmaakte, waren er nog twee vluchten vanuit Zuid-Afrika onderweg naar Nederland. De passagiers moesten vanmiddag allemaal worden getest op Schiphol. Daarvoor werden op de luchthaven speciale teststraten ingericht.

De reizigers die al een negatieve uitslag hebben, mogen de luchthaven verlaten. Wel moeten ze thuis nog vijf dagen in thuisquarantaine. Passagiers die positief zijn getest, worden overgebracht naar een isolatiehotel op of in de buurt van Schiphol.