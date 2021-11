61 van 600 passagiers uit Zuid-Afrika positief getest, variant nog onduidelijk

Van de 600 passagiers van twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika zijn er 61 positief getest op het coronavirus. De twee vluchten landden gisterochtend op Schiphol. Alle inzittenden moesten worden getest, vanwege de nieuwe variant van het coronavirus die rondgaat in zuidelijk Afrika.

Het is nog niet duidelijk of het bij de 61 besmettingen gaat om de omikronvariant. Alle reizigers die sinds maandag vanuit zuidelijk Afrika zijn gearriveerd, zullen door de GGD worden gevraagd zich zo snel mogelijk te laten testen.

Alle passagiers ouder dan 13 jaar die van Zuid-Afrika naar Nederland vlogen moesten bij het aan boord gaan een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud laten zien. Alleen EU-burgers werden toegelaten op KLM-vluchten.

Gisteravond zei de GGD nog rekening te houden met ongeveer 85 positieve coronatesten. Die inschatting werd gemaakt nadat 110 van de 600 testuitslagen bekend waren. Daarvan waren er 15 positief.

Omikronvariant

Sinds 12.00 uur gistermiddag is een vliegverbod van kracht vanuit Zuid-Afrika en andere landen in zuidelijk Afrika, vanwege de nieuwe coronavariant die daar is ontdekt. Het gaat om de zogeheten omikronvariant, die momenteel vooral rondgaat in Zuid-Afrika en Botswana. Volgens een WHO-werkgroep lijkt deze variant van het coronavirus zich sneller te verspreiden dan andere varianten.

Op het moment dat het demissionaire kabinet het vliegverbod bekendmaakte, waren er nog twee vluchten vanuit Zuid-Afrika onderweg naar Nederland. De passagiers moesten vrijdagmiddag allemaal worden getest op Schiphol. Daarvoor werden op de luchthaven speciale teststraten ingericht.

Isolatiehotel

Reizigers met een negatieve uitslag mogen de luchthaven verlaten. Zij moeten thuis nog wel vijf dagen in quarantaine.

Passagiers die positief zijn getest, worden overgebracht naar een bewaakt isolatiehotel op of in de buurt van Schiphol. Daar moeten ze zeven dagen blijven als ze klachten hebben en vijf dagen als ze geen klachten hebben.

Er geldt een uitzondering voor positief geteste reizigers die thuis geen huisgenoten hebben die niet op de vlucht zaten: als zij in de gelegenheid zijn om met eigen vervoer naar huis te gaan, mogen zij thuis in isolatie. Dat betekent dat alleenwonenden en mensen die met al hun huisgenoten op pad waren, naar huis mogen.

Begrip voor frustratie

In een verklaring zegt de GGD Kennemerland te begrijpen "dat er frustratie is ontstaan onder passagiers over de situatie". De reizigers uit Zuid-Afrika moesten op Schiphol uren wachten op de coronatest en daarna op de uitslag.

"Mensen hebben een lange reis achter de rug en verkeren tot ze geland zijn in de veronderstelling dat ze op korte termijn thuis zijn. In plaats daarvan worden ze geconfronteerd met een situatie zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt in Nederland", schrijft de GGD.

De gezondheidsdienst benadrukt dat de operatie is opgetuigd "in het belang van de publieke gezondheid" en om de passagiers en hun omgeving te beschermen.