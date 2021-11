Nederlands-Oostenrijkse Kramer verplettert schansrecord en wint eerste wereldbeker

De Nederlands-Oostenrijkse Marita Kramer heeft de eerste wereldbekerwedstrijd skispringen van het seizoen op haar naam geschreven. In het Russische Nizhny Tagil sprong Kramer overtuigend naar de zege.

In de kwalificatieronde verpletterde de 20-jarige de concurrentie door het oude schansrecord (99 meter) aan flarden te springen. Ze sprong maar liefst 104,5 meter en had in de finaleronde genoeg aan 75 meter om de eerste wereldbeker te winnen.

Kramer, die uitkomt voor Oostenrijk, sprong een degelijke 96 meter en gaf daarmee haar visitekaartje voor de rest van het wereldbekerseizoen af. Het verschil met de nummer twee, de Sloveense Erna Klinek, was maar liefst 41,7 punten.

Roze helm

De geboren Apeldoornse verhuisde als tiener met het hele gezin naar Oostenrijk en komt uit onder de Oostenrijkse vlag, maar Nederland heeft ze niet helemaal verstoten. Normaal gesproken springt Kramer altijd met een oranje helm, maar vanwege sponsorverplichtingen was deze vrijdag ingeruild voor een roze helm.