Verliezend De Graafschap eert Kistemaker, Kishna na zes jaar weer op scorebord

In de wedstrijd zelf kon de thuisploeg geen potten breken. Naci Ünüvar opende na 24 minuten spelen de score en vlak voor rust maakte Joey Konings de gelijkmaker voor De Graafschap.

In de tweede helft kwamen alleen de Amsterdammers, die aan kop gaan in de tweede periode, nog tot scoren. Dat gebeurde wel pas in de slotfase. Christian Rasmussen (88ste minuut) en Arjany Martha (91ste minuut) zorgden voor een 1-3 eindstand.

ADO haalt uit

ADO Den Haag had in de zeventiende speelronde geen kind aan hekkensluiter FC Dordrecht en won met 5-1. Nog voor rust was het duel beslist.

Voor Ricardo Kishna was het wel een gedenkwaardige wedstrijd. De 26-jarige middenvelder, die jarenlang werd geteisterd door blessures, maakte zijn eerste treffer sinds 1 november 2015.