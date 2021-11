'Wie dit heeft bedacht, is lang niet meer op een basisschool geweest'

Zo is de zogeheten 'snottebellenrichtlijn' aangescherpt: ook leerlingen met milde neusverkoudheid moeten vanaf maandag thuisblijven en zich laten testen bij de GGD-teststraat. Leerlingen vanaf groep zes op basisscholen en middelbare scholieren zijn voortaan verplicht in de gang een mondkapje te dragen en er komen looproutes zodat beter afstand kan worden bewaard.

Op advies van het Outbreak Management Team wordt daarnaast het zelftestadvies aangescherpt. Alle docenten en leerlingen vanaf groep zes moeten twee keer per week een zelftest gaan doen. Als die positief blijkt, moeten de leraar of leerling en de rest van zijn of haar gezin in quarantaine en zich laten testen bij de GGD. Dit advies geldt voor zowel gevaccineerden als ongevaccineerden.

De zelftesten worden via de school verspreid, maar dit zal naar verwachting wel even gaan duren. Alleen al in het primair onderwijs gaat het om zo'n 1,2 miljoen zelftesten per week extra voor de leerlingen. Scholen krijgen hier naar verwachting volgende week meer informatie over.

Ondanks al deze maatregelen kan het nog steeds voorkomen dat sommige scholen tijdelijk worden gesloten op advies van de GGD. Ook kan een school tijdelijk sluiten als er bijvoorbeeld geen onderwijs meer kan worden gegeven als meerdere leraren in quarantaine moeten. In dat geval wordt overgeschakeld naar onderwijs op afstand.