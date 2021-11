Sportbonden balen: komende drie weken na 17.00 uur geen sport in clubverband

De amateursport in Nederland gaat voor een flink deel weer op slot. Het demissionaire kabinet heeft besloten dat in de strijd tegen het coronavirus sportaccommodaties (binnen en buiten) tot en met 18 december van 17.00 tot 05.00 uur gesloten zijn. Dat geldt voor wedstrijden en voor trainingen. De maatregel gaat zondag 28 november in.

Ook de oude maatregelen blijven gelden. Bij trainingen en wedstrijden mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. Die maatregel zou op 3 december aflopen, maar blijft nu van kracht. Demissionair premier Mark Rutte liet weten dat professionele sportwedstrijden na 17.00 uur wel kunnen doorgaan.

Grote gevolgen

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee is teleurgesteld in het besluit. "Dit heeft grote gevolgen voor de amateurvoetballers, een tak met 1,2 miljoen voetballers. De meeste trainingen van de elftallen zijn doorgaans na 17.00 uur. Ik denk dat alleen de jongste pupillen nog kunnen trainen en wedstrijden spelen."

Wat betreft de eerste elftallen van de clubs (de A-categorie) denkt Van der Zee dat het lastig wordt om de competitie door te laten gaan. "Er kan niet getraind worden. We hebben, met het oog op blessures, advies gevraagd aan de bondsartsen. Vraag is in hoeverre je de clubs moet laten spelen als er vooraf niet getraind kan worden. We gaan in overleg en komende week per categorie meer duidelijkheid scheppen."

Begrip

"Ik snap dat er iets moet gebeuren gezien de verontrustende coronacijfers en dat we een bijdrage moeten leveren, maar naast de geestelijke gezondheid staat ook de fysieke gezondheid op het spel. Kinderen moeten kunnen blijven sporten, vinden wij. Dat wordt op deze manier wel heel lastig", aldus Van der Zee, die zich nog tot de partijen in de Tweede Kamer gaat wenden of ze het kabinet niet enkele kritische vragen kunnen stellen over het grotendeels sluiten van de sport.

Duidelijk is wel dat de competities in het zaalvoetbal na het weekeinde komen stil te liggen. Die competitie vinden plaats in de avonduren. De eredivisie zaalvoetbal (mannen en vrouwen) kan wel doorgaan, omdat de topcompetities wel zijn toegestaan.