Cambuur boekt opnieuw een zege en staat knap vierde in de eredivisie

Cambuur heeft tegen NEC de vierde competitiezege op rij geboekt: een record in de eredivisie. In Nijmegen eindigde het duel tussen de twee gepromoveerde clubs in 2-3. Daardoor is Cambuur naar de vierde plaats op de ranglijst geklommen. Beide ploegen, die vorig seizoen nog tegen elkaar speelden in de eerste divisie, maakten er op het hoogste niveau een aantrekkelijk duel van. In een leeg Goffertstadion begon NEC het beste aan de wedstrijd. De ploeg kreeg al snel wat mogelijkheden, maar het was Cambuur dat na ruim een kwartier op voorsprong kwam. Op aangeven van Nick Doodeman kon Jamie Jakobs de bal eenvoudig achter NEC-doelman Mattijs Branderhorst vegen.

Daarna begon het steeds harder te regenen in Nijmegen. Ook figuurlijk, qua kansen. NEC kreeg in een mum van tijd drie mogelijkheden, waarop Cambuur-keeper Sonny Stevens de eerste twee keer goed redde. Vader en zoon De derde keer was het wel raak. Routinier Edgar Barreto kopte zijn ploeg uit een hoekschop van Lasse Schöne op gelijke hoogte. Dat vierde de 37-jarige Barreto met zijn zoon, die als ballenjongen bij de wedstrijd was. Voor de Paraguayaan was het zijn eerste treffer in de eredivisie in 14 jaar. Zijn laatste doelpunt maakte hij in 2007, toen hij ook voor NEC speelde. Vijf minuten later kwam NEC verdiend op voorsprong. Cambuur-verdediger Erik Schouten speelde te kort terug op zijn keeper, Ali Akman profiteerde en zette de 2-1 op het scorebord.

In de tweede helft deed Cambuur al snel iets terug. Een vrije trap van Robin Maulun werd door de NEC-muur van richting veranderd, waardoor Roberts Uldrikis kon binnenschieten. Na een rommelige fase, waarin Cambuur de bal paniekerig via de paal uitverdedigde, kwamen de Friezen weer op voorsprong. Branderhorst kon nog net een uithaal van Michael Breij uit zijn doel houden, maar op de rebound van Alex Bangura had hij geen antwoord. In de slotfase was het beste er wel af bij NEC. De gelijkmaker zat er niet meer in voor de ploeg van Rogier Meijer.

