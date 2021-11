Basketbalmannen beginnen WK-kwalificatie met nipte nederlaag tegen IJsland

De Nederlandse basketbalmannen hebben hun eerste wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks nipt verloren van IJsland. Voor lege tribunes in Almere waren de taaie IJslanders met 79-77 te sterk voor Oranje.

Met ook Italië (de nummer acht van de wereld) en Rusland (14e) in de poule lijken Nederland (45ste) en IJsland (47ste) te strijden om het derde ticket voor de volgende ronde van de kwalificatie.

Na een gelijkopgaande eerste helft leek Oranje vroeg in het derde kwart de grip op de wedstrijd te verliezen. De ploeg knokte zich echter knap terug van een achterstand van twaalf punten en kwam in het slotkwart zelfs even op voorsprong (66-64). Na een slordige fase was het opeens 68-74 en dat gat kreeg Oranje niet meer gedicht.

De 24-jarige Matt Haarms maakte zijn debuut bij het grote Oranje. De 2,21 meter lange center speelde jarenlang succesvol collegebasketbal in Amerika. Dit jaar maakte hij de overstap naar Duitse profcompetitie, waardoor hij de mogelijkheid zag om voor het Nederlands team uit te komen.

Lange weg

Het volgende WK wordt in 2023 gehouden in Japan, Indonesië en de Filipijnen. De weg naar dat toernooi is nog lang voor Oranje. Mocht Oranje zich plaatsen voor de volgende ronde, dan treft het de beste drie landen uit de groep met Georgië, Spanje, Noord-Macedonië en Oekraïne. De topdrie uit die poule plaatst zich uiteindelijk voor het WK.