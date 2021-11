Van Barneveld maakt indruk op Players Championship Finals en treft Van Gerwen

Raymond van Barneveld heeft bij de Players Championship Finals op zeer overtuigende wijze de tweede ronde bereikt. Tegen landgenoot Maik Kuivenhoven werd het 6-1, met een gemiddelde van 105.61.

Michael van Gerwen, de nummer 3 van de wereld, is de tegenstander in de volgende ronde. 'Mighty Mike' won in de eerste ronde van zijn landgenoot Kevin Doets. Het werd vrij simpele zege, al gaf hij nog wel drie legs weg: 6-3.

De Nederlandse clash tussen Van Barneveld en Van Gerwen wordt zaterdagmiddag gespeeld. De tweederondepartijen beginnen vanaf 13.45 uur. De laatste keer dat de twee elkaar troffen was op 24 augustus 2019.

'Eye of the Tiger'

Voor Van Barneveld was het de vijfde wedstrijd op televisie dit jaar, maar nog geen enkele keer betrad hij het podium met het nummer 'Eye of the Tiger'. Organisator PDC speelt de persoonlijke opkomstnummers niet bij ieder toernooi iedere wedstrijd af, maar doet dat pas in een latere ronde.

Zonder die bekende klanken, liet Van Barneveld zien dat hij het gooien zeker niet verleerd is. Hij liet Kuivenhoven, die slechts drie pijlen op een dubbel kreeg, kansloos.

Comeback

De 54-jarige Hagenaar maakte eerder dit jaar zijn comeback nadat hij een jaar daarvoor groots afscheid had genomen van de dartssport. "Ik miste het publiek, het gevoel. Toen ik stopte in de coronaperiode was dat makkelijk, maar daarna begon ik het te missen. Ik ben blij terug te zijn en straks weer te spelen in Ally Pally", zei hij na de wedstrijd over zijn comeback.

Via een kwalificatietoernooi bemachtigde hij begin dit jaar weer een tourkaart voor de PDC. Kort daarna won hij zijn eerste toernooi. Hij zegevierde in de derde editie van de Players Championship, waardoor hij ook een startbewijs greep voor de Finals van dit weekend.

The Players Championship Finals is het laatste toernooi in aanloop naar het WK in Londen, dat op 15 december begint en duurt tot en met 3 januari. Aanstaande maandag is de loting. Van Barneveld, vijfvoudig wereldkampioen en nu opgeklommen tot de 74ste plaats op de wereldranglijst, doet voor het eerst sinds 2018 weer mee aan het WK.