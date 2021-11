Kabinet waagt zich even niet meer aan voorspellingen over corona

Een "worsteling", "uitermate complex" en "ik heb fouten gemaakt". Sombere woorden van demissionair premier Rutte in de persconferentie over de nieuwe strenge coronamaatregelen vanavond. En dat gold ook voor minister De Jonge van Volksgezondheid. "De werkelijkheid is minder maakbaar dan ik dacht." Rutte begon de persconferentie met een herinnering aan een coronapersconferentie een jaar geleden, in november 2020. Er gold een tijdelijke lockdown, er was nog geen vaccin, maar er klonk wel optimisme. Rutte zei destijds: "De trend is dalend en dat is positief" en "De cijfers laten zien dat de maatregelen werken". Uit de pandemie prikken Nu is zo'n 85 procent van het aantal Nederlanders gevaccineerd, maar moet er weer veel op slot. Na de zomer zijn veel basisregels versoepeld, de anderhalvemeterregel werd losgelaten. "Toen dachten we dat de meeste strenge regels voorbij zouden zijn, maar de realiteit is anders", zegt Rutte nu. "We hadden de gedachte dat we ons uit de pandemie zouden kunnen prikken. Dat bleek niet zo te zijn." Lees hier over de strengere coronaregels vanaf zondag:

In deze persconferentie werd weinig uitzicht geboden, het is lang niet zeker dat er over drie weken versoepeld kan worden. Ook een "gewone Kerst" wil Rutte niet garanderen. Het demissionaire kabinet hoopt dat de nieuwe maatregelen snel effect hebben. Het is de bedoeling dat het aantal besmettingen met zo'n 20 of meer procent naar beneden gaat . "Maar of dat lukt, weten we niet", haast minister De Jonge van Volksgezondheid te zeggen. "Laten we alsjeblieft voorzichtig zijn. Zo maakbaar is het niet." Voor hem staat nu ook een ding vast: "Het virus blijft onder ons." Het enige lichtpuntje is misschien de boosterprik, waar nu haast mee wordt gemaakt.

Politiek verslaggever Ron Fresen "Het kabinet heeft twee grote inschattingsfouten gemaakt. Allereerst zijn de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht veel te snel losgelaten. En er is te weinig nagedacht over een toekomstplan om te zorgen dat de samenleving in staat is langdurig met het virus om te gaan, dat er een soort permanente waakvlam is. In het kabinet zijn ze zich daar nu ook bewust van en denken ze na over andere vormen van communicatie."

De problemen komen onder meer door de slechte voorspelbaarheid van de ontwikkeling van het virus. Er zijn steeds meer mensen gevaccineerd en dat maakt het extra lastig rekenen voor de computers van het RIVM. De vaccins werken ook minder goed dan was gedacht. Dus misschien duurt de pandemie wel tot het eind van de winter. Nu zijn nog 1,2 miljoen Nederlanders ongevaccineerd, maar die zouden op een gegeven moment wel beschermd moeten zijn als ze ziek zijn geweest. 'Mij treft blaam' Rutte vindt ook dat hij fouten heeft gemaakt. "Mij treft blaam. Ik ben niet doof voor kritiek." Bij het versoepelen van de maatregelen aan het eind van de zomer had hij veel duidelijker moeten zeggen dat de basismaatregelen niet overboord gegooid moesten worden, zegt hij. Hij maakt er excuus voor. "We hadden het beter moeten uitleggen." Rutte over de fouten die hij heeft gemaakt: