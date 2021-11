Hockeyers morele winnaar bij debuut Delmee tegen olympisch kampioen België

Het Nederlands elftal heeft bij het debuut van bondscoach Jeroen Delmee gelijkgespeeld tegen België. In een leeg Wagener Stadion in Amstelveen werd het 2-2, maar een sterke shoot-out serie maakte van Oranje de morele winnaar.

In Amstelveen verscheen een nagenoeg nieuw elftal aan de start van het duel met België, maar liefst vijf debutanten konden zich opmaken voor de wedstrijd van vandaag tegen de regerend olympisch kampioen.

België liet vanaf het startsignaal zien dat het niet gekomen was om op de lauweren te rusten, maar Oranje weerde zich kranig. In het tweede kwart nam het zelfs de leiding en had het vernieuwde Oranje van Delmee de overhand. De verdediging van België was echter lastig te trotseren, dus de voorsprong bleef uit.